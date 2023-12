Serie B, Cosenza a -1 dal Bari

Per i biancorossi si profila una gara non facile, dopo l'1-0 subìto in casa dello Spezia nella serata di venerdì 15 dicembre. Nell'anticipo del 17mo turno, la sconfitta dei biancorossi è corrisposta alla prima vittoria interna dei liguri in questo campionato.

La compagine calabrese sarà la prossima avversaria del Bari nell'incontro della diciottesima giornata in programma al San Nicola alle ore 16.15 di sabato 23 dicembre 2023.