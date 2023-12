Bari-Sudtirol: sfida anti-playout al San Nicola

- Da semifinale play off giocata lo scorso 2 giugno e vinta per 1-0 dal Bari a gara spartiacque fra la zona alta e l'inferno della bassa classifica con play out, annessi e/o connessi: è la parabola discendente di Bari-Sudtirol.Il confronto in programma al San Nicola a partire dalle ore 14 di sabato 9 dicembre 2023, e valido per la sedicesima giornata di Serie B, opporrà due squadre separate da 1 punto in classifica con i galletti decimi a 18 punti e gli altoatesini undicesimi a 17. Un margine di distacco che entrambe vorranno annullare per tenersi lontane dalla zona play out.Il Bari dista di 2 lunghezze da essa, a seguito dell'1-0 subìto in casa del Lecco e per il quale i galletti hanno affrontato una settimana di ritiro per preparare - come ha dichiarato il mister biancorosso Pasquale Marino nel punto stampa del venerdì - una partita importantissima anche per il Sudtirol.Gli altoatesini, reduci dallo 0-1 subìto dal Como al Druso e che è costato l'esonero al tecnico Pierpaolo Bisoli, sotto la guida temporanea dell'allenatore della Primavera Federico Valente, punteranno anch'essi a voltare pagina per dimostrare che la sconfitta subìta il 3 dicembre è stata una parentesi.