'Le Centenaire - Seventh Art', al Van Westerhout di Mola i cento anni dalla scomparsa di Ricciotto Canudo

Nei tre incontri è previsto l'intervento di docenti autorevoli, esperti e studiosi dell'arte, della letteratura e del panorama cinematografico sulle linee guida di Ricciotto Canudo. La programmazione, su basi coerenti e storiche a coronamento della teoria delle sette arti e dell'Arte totale di Canudo, prevede anche il supporto di: docufilm, video, performance artistiche, danza, letture sceniche, seminari, proiezioni, fotografia e musica.Saluti istituzionali:Giuseppe Colonna (sindaco)Angelo Rotolo (vice sindaco e assessore alla cultura)Presenta e modera: Gianni Capotorto (giornalista e storico)Proiezione del corto inedito "The Light of Dreams" 2021 di Giuseppe Alberto Aversa (regista)"Canudo e la letteratura comparata oggi" a cura di Annalisa Mirizio (prof.ssa associata dipartimento di filologia ispanica - Università di Barcellona)"Dal Caravaggio, il primo fotografo della storia, al Cinema" a cura del Senatore Giovanni Procacci"Canudo. Memoria e Luoghi di un grande intellettuale della Puglia" a cura di Lucio Romano (assessore alla cultura di Gioia del Colle)"Pensiero Elegiaco" musica di Ricciotto Canudo. Brano eseguito al pianoforte dal maestro Mario Alfieri Fino.Saluti istituzionaliPresentano: Giancarlo Liuzzi (redazione Barinedita) e Annamaria Mossa (docente)"C'est ici le Cinéma" movie story di Giuseppe Alberto Aversa (regista) con il prezioso contributo di Giovanni Dotoli (professore emerito Università di Bari Aldo Moro)"Canudo et le Cinéma" - Nouvelles Éditions Place - passi scelti e letti da Annalisa Boni con la cortese collaborazione del professore Fabio Andreazza (Università di Pescara – Chieti)"Nacque al mondo un Sole - La figura di San Francesco in Dante secondo Canudo" a cura di Federica Introna (filologa e scrittrice)"Notte di luna a San Materno" del compositore Ottone Pesce (1889-1966). Brano eseguito al pianoforte dal maestro Andrea Gargiulo"Canudo, colui che vedeva per primo" a cura di Valeria Nardulli (storica dell'arte)Proiezione del movie tratto dal film muto "La Roue" (La rosa sulle rotaie) del 1923 di Abel Gance. Adattamento di Ricciotto Canudo. Remastered e montaggio di Giuseppe Alberto Aversa. Musiche originali eseguite dal vivo dai maestri Andrea Gargiulo e Mino LacirignolaSaluti istituzionaliPresenta e modera: Giancarlo Liuzzi (redazione Barinedita)"Canudo: profeta di avvenimenti e di atmosfere" a cura di Nicoletta Tribuzio (filologa e docente)"Il Cinema dai suoi albori all'era digitale" a cura del dott. Sergio NoceraIntermezzo di danza a cura della scuola La Petite Étoile. Musica di Maurice Ravel"La raccolta delle mandorle" del 1908 di Ricciotto Canudo . Lettura di Pietro Naglieri (attore)"L'architettura nel Cinema" a cura di Gerardo Milillo (architetto specialista in conservazione e restauro di edifici storici)"Sulle note di Canudo e i suoi contemporanei" brani eseguiti al pianoforte dal maestro Mario Alfieri Fino. Musiche di Beethoven e DebussyDirezione Artistica: Giuseppe Alberto Aversa e Annalisa BoniComitato Canudo: Gianni Disanto, Giovanni Dotoli, Giampiero De Meo, Gerardo Milillo, Annalisa Boni, Giuseppe Alberto AversaSintesi e parziale ricostruzione documentata sulla famiglia Canudo di NapoliNel 1794 nasce Don Atlante Egidio Raimondo Sebastiano Canudo, figlio di Don Andrea Canudo e Donna Margherita Giordani, domiciliati a Napoli. Atlante Canudo, ventottenne ufficiale di cavalleria partecipa ai moti popolari di Napoli del 1820-21 e in seguito al fallimento degli stessi viene condannato a trenta anni di carcere. Nel 1830 dopo essere stato liberato per amnistia, viene inviato in esilio a Mola di Bari come ufficiale di dogana. Il 12 giugno del 1832 all'età di 38 anni sposa a Mola di Bari Donna Maria Colomba Gaetana Liberata Russo (30 anni) figlia di Don Vito Russo e Donna Gaetana Centola e vedova di Giovanni Martinelli. I coniugi Canudo-Russo abitavano a Mola in via per Rutigliano probabilmente presso il Palazzo Martinelli. Dal loro matrimonio nascono cinque figli, tre maschi (Raimondo, Federico, Eugenio) e due femmine. Eugenio alto funzionario del ministero delle finanze, avvocato, scrittore autore di diversi saggi giuridici pubblica" I Discorsi sul vero "di suo zio Giuseppe Luigi Russo. Eugenio all'età di 32 anni sposa Emilia Stampacchia di Santo Spirito Dal loro matrimonio nascono 5 figli tra cui Ricciotto Canudo nato a Gioia del Colle nel 1877.