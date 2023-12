Tragedia sulla Statale 7: morto imprenditore della ristorazione in incidente

MASSAFRA - Nella notte, lungo la statale 7 in direzione Massafra, si è verificato un tragico incidente che ha visto coinvolta una Peugeot 2008. Le cause dell'uscita di strada e lo schianto contro un muro di cemento sono ancora in fase di accertamento. A bordo del veicolo c'erano tre persone, tutte coinvolte nell'incidente.Donato Gerardi, 77 anni, imprenditore di spicco nel settore della ristorazione, era alla guida del mezzo e ha perso la vita poco dopo essere stato trasportato in ospedale dal 118. Gli altri due passeggeri, di origine romena, sono gravemente feriti, ma al momento non sembrerebbero essere in pericolo di vita.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la Polizia Stradale, che ha avviato le operazioni di rilievo per comprendere le dinamiche dell'accaduto.