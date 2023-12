Lecce, dal 7 al 10 dicembre i Mercatini di Natale alle Officine Cantelmo

LECCE - Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre (dalle 10 alle 21 - ingresso libero) tornano i Mercatini di Natale delle Officine Cantelmo di Lecce. Un appuntamento fisso del centro culturale salentino che si rinnova e cresce anno dopo anno. Quattro giorni di laboratori per famiglie e l'esposizione di circa quaranta stand per un percorso che parte dall'artigianato di qualità e arriva alle produzioni d'arte e design passando per il riuso, il riciclo creativo e la sostenibilità. Un'occasione per trovare il giusto regalo di Natale a Km0. - Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre (dalle 10 alle 21 - ingresso libero) tornano i Mercatini di Natale delle Officine Cantelmo di Lecce. Un appuntamento fisso del centro culturale salentino che si rinnova e cresce anno dopo anno. Quattro giorni di laboratori per famiglie e l'esposizione di circa quaranta stand per un percorso che parte dall'artigianato di qualità e arriva alle produzioni d'arte e design passando per il riuso, il riciclo creativo e la sostenibilità. Un'occasione per trovare il giusto regalo di Natale a Km0.





Giovedì 7 dicembre (doppio turno ore 17|18:15 - 18:15|19:30) il primo laboratorio "Costruiamo un pupazzo di neve" (da 4 anni) a cura di Lia Gargano. Con una calza bianca, bottoni, nastri, pon pon e riso si realizzeranno pupazzi robusti e muscolosi, candidi supereroi resistenti, che non si sciolgono al primo sole. Venerdì 8 dicembre (doppio turno ore 17|18:15 - 18:15|19:30) appuntamento con Costruiamo alberelli di legno (da 4 anni) a cura di Roberta Serrati. Le bambine e i bambini realizzeranno un albero di Natale con il riciclo di rami secchi e materiali di riciclo, per imparare ad amare e sostenere l'ambiente in maniera divertente e responsabile. Sabato 9 dicembre si parte in mattinata (doppio turno ore 10|11:15 - 11:15|12:30) con In cucina con la nonna impariamo a fare i purceddhuzzi (da 4 anni). La nonna Marilena (insegnante in pensione della Scuola dell'Infanzia) insegnerà alle bambine e ai bambini ad impastare i purceddhuzzi e racconterà la storia e le tradizioni legate a questo tipico dolce natalizio leccese. Nel pomeriggio (doppio turno ore 17|18:15 - 18:15|19:30) spazio a I giocattoli della tradizione si colorano di futuro a cura degli operatori di hiphip.it. Le bambine e i bambini si divertiranno a decorare personaggi di legno HipHip dando sfogo alla loro creatività! Un pomeriggio all'insegna della tradizione con giochi in legno interamente artigianali. Il laboratorio sarà accompagnato da letture ad alta voce a cura dell'associazione Fermenti Lattici. Domenica 10 dicembre (ore 10/12) ultimo laboratorio con Bubu on Natale (dai 4 anni) a cura della scuola di musica Ragtime BubuBand. Il laboratorio ha l'obiettivo di sviluppare l'amore per il suono e la musicalità attraverso i principi montessoriani.