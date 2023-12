Lecce, giovedì 7 dicembre la cerimonia di conferimento del Premio per l'Innovazione Sociale 'Il Grembiule di Don Tonino'

LECCE - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: giovedì 7 dicembre 2023, nel Complesso Studium 2000 dell’Università del Salento si svolgerà la cerimonia di conferimento del Premio per l'Innovazione Sociale "Il Grembiule di Don Tonino", alle ore 9.30 nello spazio Atrio dell’edificio 5 (via di Valesio, Lecce). La manifestazione rappresenta un momento per valorizzare e premiare l'impegno delle organizzazioni che hanno contribuito in modo significativo al miglioramento della vita comunitaria. - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: giovedì 7 dicembre 2023, nel Complesso Studium 2000 dell’Università del Salento si svolgerà la cerimonia di conferimento del Premio per l'Innovazione Sociale "Il Grembiule di Don Tonino", alle ore 9.30 nello spazio Atrio dell’edificio 5 (via di Valesio, Lecce). La manifestazione rappresenta un momento per valorizzare e premiare l'impegno delle organizzazioni che hanno contribuito in modo significativo al miglioramento della vita comunitaria.





Dopo i saluti istituzionali del Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, del Direttore del Dipartimento in Scienze Umane e Sociali Mariano Longo, del Segretario generale dell’Associazione Don Tonino Bello Stanislao Natali e della Presidente dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale Irene Strazzeri; il Comitato di premio, composto da Silvio Labbate (docente di Storia Contemporanea) Concetta Lodedo (docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi) e Anna Maria Rizzo (docente di Sociologia Generale), presenterà le associazioni in concorso e l’avvio del Contest delle Associazioni finaliste: Progetto "nonCisto!" - Mediterranea Associazione per Lo Sviluppo Locale APS; Progetto "EduCARE" - Associazione di Volontariato Marco 6,31 ETS.

Alle ore 11.00 si terrà la manifestazione di voto da parte degli studenti registrati e a seguire la consegna della targa "Il grembiule di Don Tonino".

La cerimonia di premiazione sarà arricchita dalla presenza della DISUS BAND, che accompagnerà l'evento.