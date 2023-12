Lecce e provincia, gli eventi di domenica 17 dicembre 2023

LECCE - Ecco a voi gli eventi di domenica 17 dicembre 2023 a Lecce e in provincia: - Ecco a voi gli eventi di domenica 17 dicembre 2023 a Lecce e in provincia:





Bazart al Castello Volante di Corigliano d'Otranto





Domenica 17 dicembre dalle 16 a mezzanotte (ingresso libero) nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto si conclude Bazart, atteso appuntamento natalizio con la Festa-mercato delle produzioni creative. L’antico maniero si trasforma in un bazar diffuso delle visioni dove immagini, storie, suggestioni prendono forma di artefatti originali caratterizzati da un forte valore aggiunto dato dalla componente manuale o etica: oggetti unici realizzati con materiale di recupero, illustrazioni, artigianato, design, editoria, enogastronomia. Bazart è un evento ideato da Big Sur in collaborazione con il Castello Volante, che nasce per dar vita ad uno spettacolo dell’immaginario, per celebrare e sostenere la ricerca, la sperimentazione e le autoproduzioni pugliesi, favorendo la circolazione delle idee, e sostenendo l’economia locale. Alle 19 nella Sala Cavallerizza spazio all'anteprima del progetto editoriale "Questo è tutto qui - Bestiario salentino" di Osvaldo Piliego. Nel libro, pubblicato da Edizioni Ergot, i testi sono affiancati dalle illustrazioni di 31 artiste e artisti pugliesi con il coordinamento artistico di Brizzo, le introduzioni di Mauro Marino e Alessio Fasano e il cover design di Erik Chilly. Parole e disegni danno vita a una galleria di personaggi e luoghi del Salento. Una mostra immaginaria, un quaderno di schizzi e bozze, una fotografia non esaustiva dello stato dell’arte di “qui”: non la solita guida ai luoghi e ai sapori di Puglia ma una mappatura degli ultimi, un bestiario fatto di animali veri e fantastici, un albo illustrato per adulti. Alle 22 il bistrot Nuvole ospiterà il dj set di Jamel che spazia tra generi differenti, indietronic, idm, alt pop, che influenzano la dimensione musicale di Giacomo Greco produttore, chitarrista e co-fodatore del progetto Inude. È il Bazart Party, una festa scintillante per scambiarsi gli auguri di Natale, fare gli ultimi acquisti in giro tra gli stand degli artigiani e chiudere tra le danze la terza edizione della festa-mercato della creatività. Il Castello, allestito dall’artista Maurizio Buttazzo, ospiterà anche le mostre “Pacifica Convivenza” di Teresa Perna, “A pezzettini” di Maria Carmen Zirro, "Frange" di Elisabetta Selleri e l’audioinstallazione “La mia voce è il mondo intero”. Info 3519137972 - info@ilcastellovolante.it





Serena Spedicato e Andrea Rossetti per Musica a Palazzo! a Zollino





Nelle sale di Palazzo Mandurino in Piazza San Pietro a Zollino prosegue la rassegna Musica a Palazzo!, ideata e realizzata in collaborazione con l'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto. Domenica 17 dicembre alle 17 appuntamento con Jazz Concert - European Songbook Duet con la cantante Serena Spedicato e il pianista Andrea Rossetti. Serena Spedicato è una cantante eclettica e poliedrica con un’intensa attività concertistica in numerose formazioni jazz, corali e polifoniche e una lunga lista di incisioni tra le quali spiccano i tre lavori discografici, tutti usciti per Dodicilune, “The Shining of Things. Dedicated to David Sylvian" (2012), "My Waits. Tom Waits Songbook" (2019), "Io che amo solo te. Le Voci di Genova" (2022). Ingresso con contributo associativo. Info e prenotazioni 0836600282.





Junchio e la Principessa di Principio Attivo Teatro a Nasca il Teatro di Lecce





Prosegue Unica - Fuoribordo, seconda stagione per il pubblico di tutte le età di teatro, musica, danza, mostre, laboratori, incontri di Nasca - Il teatro a Lecce, realizzata con la direzione artistica di Ippolito Chiarello e Barbara Toma, con il sostegno dell'amministrazione comunale e della Fondazione AMI - Alta Mane Italia e in collaborazione con numerose realtà del territorio. Domenica 17 dicembre alle 18 in scena lo spettacolo tout public (dai sei anni) Junchio e la principessa della compagnia Principio Attivo Teatro, tratto da “Storia da maschio, storia da femmina” di Valentina Diana e interpretato da Silvia Lodi (dai 6 anni). Qual è la ricetta per una storia che possa piacere alle femmine e qual è quella per una storia che possa invece piacere ai maschi? Attorno ai clichè che differenziano maschio e femmina si dipana una storia alternante che vede per protagonisti una Principessa tutta rosa con cuscini e pizzi e un Cowboy che ama andare in giro in moto e sparare. Il problema poi è che se si arriverà mai ad un lieto fine, sarà più una cosa da femmine o da maschi? Un modo divertente e leggero per affrontare coi bambini e ragazzi la diversità di genere. Ingresso con contributo associativo. Info 3474741759 - nasca@ippolitochiarello.it





Nuova visita guidata nel Parco archeologico di Rudiae