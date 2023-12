Lecce, gli appuntamenti di domenica 10 e lunedì 11 dicembre a Lecce e in provincia

LECCE - Ecco a voi gli appuntamenti di domenica 10 e lunedì 11 dicembre a Lecce e in provincia - Ecco a voi gli appuntamenti di domenica 10 e lunedì 11 dicembre a Lecce e in provincia





Amleto di Michele Sinisi per Altre latitudini a Lecce





Domenica 10 dicembre (ore 19 - ingresso 12 - riduzioni 10/6 euro) alle Manifatture Knos di Lecce si conclude la prima edizione di Altre Latitudini, rassegna, ideata e organizzata da Principio Attivo Teatro con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Puglia e in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Lecce. L'attore e regista pugliese Michele Sinisi (Premio della critica 2016, finalista nel 2014 e nel 2008 e più volte segnalato per i Premi Ubu), porterà in scena Amleto, una riscrittura poetica e visionaria del capolavoro di William Shakespeare prodotta da Elsinor/Progetto Farsa, in coproduzione con Festival Castel dei Mondi. Amleto si trova in una stanza e vive in completa solitudine la sua storia. I fatti, i personaggi sono tutti caduti davanti ai suoi occhi e malgrado i suoi desideri deve confrontarsi con ciascuno di questi, prendere delle decisioni. La tragedia sta nel fatto che deve comunque risolvere la sua storia da solo. La storia è quella che tutti noi conosciamo; il testo shakespeariano è smontato e reintrodotto sulla scena attraverso un soliloquio. Amleto contiene nella sua testa la memoria fastidiosa di tutti. Polonio, Re Claudio, Ofelia, Laerte, la madre Gertrude, l’attore della compagnia girovaga: tutti assenti. L’unica compagnia reale sarà il fantasma del padre che, in quanto tale, lo metterà al corrente di ciò che veramente è successo. Le sedie vuote saranno le uniche testimoni della sua esperienza. Quella di Amleto è una tragedia che sfugge alle analisi o che le accetta tutte mentre racconta di un uomo che rifiuta tutto. Rimane il mistero di un essere umano chiuso in una stanza assillato da ricordi e immagini da cui non vede l’ora di liberarsi. L’intensità favolosa delle sue utopie che non riesce a sostenere. Info www.principioattivoteatro.it. Prenotazioni 3894755191 - 3277372824.





Claudia Crabuzza e Massimo Donno a Zollino





Nelle sale di Palazzo Mandurino in Piazza San Pietro a Zollino continua la rassegna Musica a Palazzo!, ideata e realizzata in collaborazione con l'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto. Domenica 10 dicembre la serata prenderà il via alle 17 con lo spettacolo-concerto Difesa di Violeta Parra con Claudia Crabuzza (voce e guitalele). Le più intense composizioni dell’artista cilena, madre di tutta la canzone latino americana, si svelano grazie a nuovi adattamenti in italiano. A seguire Homo Faber. Massimo Donno racconta Fabrizio de André. Una voce e una chitarra, quelle del cantautore salentino, per raccontare Faber, la sua Genova, il suo amore, la sua anarchia, la sua solitudine. Un viaggio, che inizia nel 1940 e finisce nel 1999, che parte da Genova e finisce a Milano, che esplora tutto ciò che accade tra "Tutto Fabrizio De André" del 1966 ed "Anime Salve" del 1996. Trent'anni di musica, poesia, posizioni ideologiche e politiche, vicende umane in un'Italia in continuo movimento. La serata sarà arricchita da degustazioni enogastronomiche. Ingresso con contributo associativo. Info e prenotazioni 0836600282.





Petrichor di Andrea Baccassino da Nasca Il teatro a Lecce





Prosegue Unica - Fuoribordo, seconda stagione per il pubblico di tutte le età di teatro, musica, danza, mostre, laboratori, incontri di Nasca - Il teatro a Lecce, realizzata con la direzione artistica di Ippolito Chiarello e Barbara Toma, con il sostegno dell'amministrazione comunale e della Fondazione AMI - Alta Mane Italia e in collaborazione con numerose realtà del territorio. Domenica 10 dicembre alle 19 (ingresso con contributo associativo) appuntamento con Petrichor di Andrea Baccassino (voce, tastiere, basso, chitarra, sequenze). Le musiche si ispirano a sonorità rock, prog, alla musica etnica ed elettronica, al synth pop, alla world music. I testi (in italiano, inglese e dialetto salentino) parlano di umanità, di natura, di politica, di lavoro, di coscienza collettiva, di amore e di magia. Petrichor propone un repertorio di inediti, in un mix di canzoni e brani strumentali dalla forte carica sonora. I testi trattano tematiche vicine alla vita di tutti i giorni: immigrazione, difficoltà a trovare lavoro, nuove tecnologie, social network, con un occhio particolare alla Natura, alla distruzione dell’ambiente e del clima, all’uomo, senza dimenticarsi del vero motore della nostra esistenza: l’Amore. Scrittore, autore, cabarettista, produttore e regista cinematografico, musicista, compositore, cantautore, editore, Andrea Baccassino si è formato alla Scuola Holden di Torino (diretta da Alessandro Baricco) e alla Piccola Scuola di Scrittura Creativa di Padova (diretta da Giulio Mozzi). Nel corso degli anni ha scritto per il teatro e il cinema e ha pubblicato racconti su giornali e riviste locali e su antologie collettive. Nel 2002 ha curato la traduzione in dialetto salentino di “Le avventure di Pinocchio” di Collodi e ha pubblicato "La caduta dell'Impero Romano", il suo primo romanzo. Info 3474741759 - nasca@ippolitochiarello.it





Creatività e impresa - Ideare, progettare e comunicare alle Officine Cantelmo di Lecce