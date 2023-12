Lecce, a Unisalento l'evento conclusivo del Progetto Cesare

- Finanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - POR Puglia 2014/2020, in partnership con IDS, Altea, Sind ed Euronet, il progetto CESARE (Centro Sperimentale per Aeromobili a pilotaggio Remoto) ha l'obiettivo di creare un centro innovativo per la produzione, testing, manutenzione e fornitura di servizi legati ai Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto (SAPR) presso l'aeroporto Marcello Arlotta di Taranto-Grottaglie. Appuntamento con l’evento di presentazione dei risultati di progetto venerdì 15 dicembre 2023 all’Università del Salento, nell’aula Y5 dell’edificio Angelo Rizzo (Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, complesso Ecotekne via per Monteroni).