Lecco-Bari: 51 anni fa, l'ultima sfida in B

Un compito non facile per il Bari che dovrà fare i conti un Lecco che, dopo un avvio negativo in questo torneo, ha lanciato chiari segnali di ripresa a seguito dello 0-0 ottenuto sul campo del Como, nel recupero della terza giornata di Serie B del 28 novembre 2023. Vincere in casa del Lecco, quartultimo in classifica con 13 punti, potrebbe rasserenare gli animi nell'ambiente barese a seguito delle tensioni emerse nei giorni scorsi tra la tifoseria biancorossa e Luigi De Laurentiis per le affermazioni esternate da quest'ultimo in occasione della gara con il Venezia.

- Dopo 51 anni il Bari torna a Lecco. Era il 24 settembre 1972 e, sempre in Serie B per la seconda giornata del torneo cadetto 1972-1973, i galletti espugnarono il "Rigamonti-Ceppi" con la rete siglata da Giampiero Dalle Vedove al 19' del secondo tempo. E' un precedente che gli uomini di Pasquale Marino dovranno bissare per confermare che lo 0-3 subìto al San Nicola il 25 novembre 2023, quale prima sconfitta interna di questo campionato, è stata una parentesi.