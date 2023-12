Lega elogia ministro Salvini per le concessioni demaniali marittime: 'Governo fa lavoro che sinistra non ha fatto'

ROMA - Il deputato della Lega, Davide Bellomo, ha elogiato il ministro Salvini per l'approccio alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo. Dichiarando che il governo ha agito nel rispetto della Direttiva Bolkestein e della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Bellomo ha sottolineato che il governo si è mosso all'interno dei parametri indicati da normative europee e giurisprudenza.Bellomo ha enfatizzato il lavoro di mappatura svolto dal governo, indicando che il presupposto per nuove gare era la sola scarsità delle risorse. Ha anche sottolineato l'importanza dell'informativa del ministro Salvini, che ha chiesto ai Comuni costieri di prorogare le concessioni scadute di un anno per evitare il caos. Ha criticato l'opposizione per citare sentenze del Consiglio di Stato già cassate dalla Corte di Cassazione, definendo ciò una mancanza di comprensione delle normative e della giurisprudenza in materia.Bellomo ha respinto le accuse di cementificazione delle spiagge libere e di procedura d'infrazione dell'Unione Europea, affermando che ciò è un inganno nei confronti degli italiani e degli imprenditori del settore. Ha concluso affermando che il governo di centrodestra rispetta le leggi e compie azioni che, per l'inerzia di chi protesta, non erano state intraprese in precedenza.