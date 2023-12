L’incanto del Natale continua a vestire di magia Alberobello: due appuntamenti nella suggestiva Basilica dei SS Medici Cosma e Damiano

ALBEROBELLO - “We are in Trulli Xmas edition”, il programma degli eventi natalizi ad Alberobello, si arricchisce di due appuntamenti imperdibili promossi da Bass Culture: il 26 dicembre lo spettacolo “Fermarono i Cieli” con Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo e il 28 dicembre “Eric Waddell & Abundant Life Gospel Singers”, uno dei migliori gruppi gospel dell’ultimo decennio. Entrambe le iniziative sono a ingresso libero e si svolgeranno a partire dalle ore 21 nella Basilica dei SS Medici Cosma e Damiano di Alberobello.“La straordinaria atmosfera che la città di Alberobello naturalmente regala a cittadini e visitatori si arricchisce con l’offerta di iniziative speciali ed eventi come questi, ancora una volta promossi e finanziati con la tassa di soggiorno”. Spiega il Sindaco Francesco De Carlo e continua: “L’auspicio, in un periodo storico così complesso, è di riuscire a regalare a tutti accoglienza, spiritualità intimistica e gioia profonda”.Ci saranno il musicista ed etnomusicologo Ambrogio Sparagna insieme al cantante e compositore Peppe Servillo a incantare il pubblico con “Fermarono i Cieli”. Per l’occasione saranno proposte le “Canzoncine spirituali di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”, composizioni settecentesche spirituali in dialetto e in italiano. Molte di esse legate alle festività e ai riti del Natale, tra cui alcune famosissime quali: “Quanno nascete ninno”, “Tu scendi dalle stelle” e, appunto, “Fermarono i cieli”. Tantissime anche le proposte in scaletta di brani composti dallo stesso Ambrogio Sparagna che verranno interpretate dalla straordinaria voce di Peppe Servillo. “Eric Waddell & Abundant Life Gospel Singers” è invece una delle formazioni che raccoglie molti fra i talenti della musica gospel internazionale, tutti provenienti dagli Stati Uniti, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde e potenti. Accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo, compresi alcuni brani composti dallo stesso maestro Waddell, non mancheranno i temi tradizionali del gospel nelle versioni più amate dal grande pubblico italiano.“Con questi eventi, si chiude un anno straordinario di iniziative organizzate e promosse in collaborazione con Bass Culture”. Chiosa l’Assessora alla Cultura Valeria Sabatelli e conclude: “Siamo quindi pronti a ripartire con un nuovo anno all’insegna della cultura e della bellezza”.