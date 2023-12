Oria, la città avvia il PEBA: un passo avanti verso l'inclusività

ORIA (BR) – L'Amministrazione Comunale è orgogliosa di annunciare che Oria avrà presto il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), un progetto rivoluzionario che segna un passo importante verso la realizzazione di una città più accessibile e inclusiva. Questo risultato è frutto del secondo posto ottenuto nella graduatoria di un bando regionale, che ha permesso di ottenere risorse fondamentali per la redazione del piano. – L'Amministrazione Comunale è orgogliosa di annunciare che Oria avrà presto il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), un progetto rivoluzionario che segna un passo importante verso la realizzazione di una città più accessibile e inclusiva. Questo risultato è frutto del secondo posto ottenuto nella graduatoria di un bando regionale, che ha permesso di ottenere risorse fondamentali per la redazione del piano.





Il PEBA rappresenta un impegno concreto dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza, puntando a eliminare le barriere architettoniche e a garantire una maggiore mobilità per tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità fisiche. Questo piano non solo rispetta gli obblighi di legge, ma dimostra anche un forte impegno morale verso la costruzione di una comunità più accogliente e rispettosa delle esigenze di tutti i suoi cittadini.

L'iniziativa evidenzia l'importanza di sfruttare le opportunità offerte dai bandi regionali e nazionali, sottolineando la capacità dell'Amministrazione di Oria di essere proattiva e efficiente nel cogliere tali opportunità. Il successo in questo bando rappresenta l'ennesimo risultato positivo per la città, confermando l'impegno costante dell'amministrazione per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

L'Amministrazione Comunale di Oria si impegna a continuare su questa strada, lavorando insieme ai cittadini per realizzare una città sempre più moderna, accessibile e inclusiva. Questo è solo uno dei tanti passi avanti che Oria intende compiere nel suo cammino verso il futuro.