Maglie, 'Quegli strani amici di famiglia' per la rassegna teatrale 'PopCom'



MAGLIE (LE) - Partita ieri a Maglie "PopCom", nuovissima rassegna teatrale di spettacoli in lingua salentina organizzata da "Chiari di Luna" e "Corte de' Miracoli" con cartellone composto sia da grandi classici tradotti per l'occasione che da nuova drammaturgia.





Appuntamento ancora domani alle 17.45 in via Sante Cezza 5 con "Quegli strani amici di famiglia" e tre super attori - Massimo Giordano, Carla Guido, Fabrizio Saccomanno - che, tra monologhi pensosi e farsa spinta in salsa salentina, racconteranno storie vere dal Salento al ritmo di una comicità irresistibile.

Biglietto 12 euro, prevendita online diyticket.it, info & prenotazioni 3913119716 e 3280410603.