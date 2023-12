Francavilla Fontana, la magia di Natale a teatro

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - La magia del Natale arriva anche sul palco del Teatro Italia di Francavilla Fontana con tre spettacoli pensati per i più piccoli a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali. - La magia del Natale arriva anche sul palco del Teatro Italia di Francavilla Fontana con tre spettacoli pensati per i più piccoli a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali.





"Il Natale – commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Bellanova – è una occasione di socialità importante per i nostri bambini e ragazzi. Con questi tre spettacoli pensati per loro vogliamo raccontare tre storie da condividere con le famiglie per divertirsi e riflettere in un momento storico difficile dominato dalle notizie di cronaca e dalla guerra".

Si comincerà lunedì 18 dicembre con le marionette di "Altrimenti arriva l’uomo nero" a cura di Daria Paoletta e Raffale Scarimboli. Al centro dello spettacolo c’è Bill, un bimbo vivace che nella sua cameretta ne combina di tutti i colori. Quando la mamma perde la pazienza lo ammonisce: "Vedrai che un giorno o l’altro verrà a prenderti l’uomo nero!" Bill è più incuriosito che spaventato tanto che appena rimane solo ogni volta si trova a chiedersi "Ma come sarà questo uomo Nero?" Ed ecco che un bel giorno come d’incanto fanno la loro comparsa nella sua stanza personaggi strambi e curiosi come Caterina l’amica terribile, il Topo Lino, il Procione Assaggiatore, l’astronave Supersonica, Jack il ragno Peloso. Insieme guideranno Bill e il pubblico in un viaggio onirico e fantastico.

Martedì 19 dicembre si torna in scena con "La favola di Peter che scoprì il peso della sua ombra" di Silvio Gioia. I protagonisti del racconto sono Chicco e la sua ombra Peter. I due crescono insieme, ma quando Chicco comincia a fare "ose da grandi" non c’è più spazio per il gioco. L’ombra rimane sempre al suo fianco in attesa sino a quando i due non si separano.

La tre giorni di drammaturgie si concluderà sabato 23 dicembre con i burattini di "Secondo Pinocchio" a cura di Daria Paoletta e Raffale Scarimboli. Lo spettacolo propone una rilettura del Pinocchio di Collodi. La scena si apre con il burattino di legno più amato dai bambini con una catena al collo che ulula al pari di un cane. Alle sue spalle appare il burattinaio che lo libera e gli ricorda che la famigerata scena che lo vede braccato dal contadino è stata tolta dal copione. In una specie di gioco senza trucchi né inganni, Pinocchio decide di raccontare alcune parti della sua storia e di rappresentarne altre, avvalendosi come di una controfigura: una marionetta di legno munita di articolazioni snodabili.

Tutti gli spettacoli cominceranno alle 19.30 e saranno con ingresso libero e gratuito.