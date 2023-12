Meteo in Puglia: precipitazioni e allerta gialla

BARI - A partire dalle ore 08:00 del 14 dicembre 2023 e per le successive 12 ore, sono attese precipitazioni sparse su tutto il territorio, con possibilità di manifestarsi anche sotto forma di rovesci o temporali. I quantitativi cumulati saranno generalmente deboli, con puntuali moderati previsti sulla Puglia centro-settentrionale.L'annuncio meteo indica un cambiamento nelle condizioni atmosferiche che coinvolgerà la regione, portando un aumento delle precipitazioni. È importante prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi a condizioni meteorologiche variabili durante il periodo specificato.Inoltre, dalle ore 08:00 del giorno 14 dicembre 2023 e per le successive 12 ore, è stata dichiarata allerta gialla per rischio idrogeologico su due specifiche zone della Puglia. In particolare, l'allerta riguarda la Puglia centrale adriatica e la Puglia centrale bradanica.