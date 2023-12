Molfetta, concerto lirico nella Chiesa Santa Famiglia

MOLFETTA - Un canto di pace e lo spirito natalizio saranno il filo conduttore del Concerto lirico che si terrà giovedì 28 dicembre alle ore 20.00 presso la Chiesa Santa Famiglia. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Labs Molfetta per gli eventi Xmas Emotions promossi dal comune di Molfetta, protagonista indiscussa sarà la musica con gli attesissimi solisti Luisella De Pietro, soprano e Leonardo Gramegna, tenore, l’ ALTER CHORUS diretto da Antonio Allegretta, accompagnati al pianoforte da Angela Zaccaria. Un viaggio musicale tra le intramontabili e popolarissime arie di Verdi, Mascagni, Puccini, Offenbach, Lehár e i grandi classici della tradizione natalizia.Appuntamento a giovedì 28 dicembre ore 20.00, ingresso libero.Luisella De Pietro, soprano di raffinata elevatezza canora, ha interpretato ruoli principali in importanti realtà teatrali d’ Europa e del mondo, è stato soprano solista presso il KKL di Ginevra in un recrtal operistico italiano, in opera Gala al Musikverein di Vienna con Jaime Aragall,al Theatre Koninklrjke Schouwburg di Den Haag, Teatro Capitole di Gent, Luxor Theatre di Rotterdam, Theatre Stadsschouwburg di Utrecht, Parktheater di Eindhoven, Theatre di Oostende, Stadsschouwburg di Antwerpen sotto Ia direzione di V. Ploskina, e numerosissimi altri. E' Casting Manager per Stagione d'Opera ltaliana di Seberg production dal 2016. Nel 20'14 riceve dal Presidente della Repubblica ltaliana l'Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana.La voce di Leonardo Gramegna ha calcato i palcoscenici di tutti i continenti e negli ultimi anni imponendosi all’attenzione della critica e del pubblico, debutta in ruoli principali nei teatri di tutto il mondo, citandone alcuni il Teatro La Fenice di Venezia (dir. Gyorgy G. Rath - regia C. Roubaud), la Stadthalle di Mülheim an der Ruhr,al Meistersingerhalle di Norimberga, la Festspielhaus di Füssen, la Wiener Stadthalle di Vienna, il Teatro dell’Opera e Balletto di Skopje.L’ALTER CHORUS, diretto da Antonio Allegretta vanta numerosi interventi nel panorama locale delle iniziative di musica operistica, sempre a fianco di direttori d’orchestra e cantanti di chiara fama nazionale e internazionale. Ha cantato ne “La Traviata” di Verdi al Teatro Traetta di Bitonto, all’Anfiteatro di Molfetta, al Teatro Curci di Barletta, al Chiostro delle Clarisse di Altamura e a Giovinazzo. Ha tenuto diversi concerti in occasione della “Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca” dell’I.P.S.S.A.R. Molfetta; si è esibito nella “Tosca” di Puccini, “L’Elisir d’amore” di Donizetti, “Madama Butterfly” di Puccini, “Norma“ di Bellini.Angela Zaccaria ha partecipato ai corsi internazionali Neistemmen-nuove voci in Lussemburgo in qualità di docente ed è stata selezionata come maestro collaboratore per l’Opera Studio di Santa Cecilia a Roma, dove ha lavorato con docenti quali Renata Scotto, Anna Vandi e Cesare Scarton. Come M° Sostituto ha collaborato alla preparazione dei monodrammi contemporanei della rassegna materana Vivaverdi 2007, al laboratorio CantarSettecento (Serva Padrona di G. Pergolesi e Arlecchinata di Salieri) e all’opera- Studio 2011-12 del Conservatorio G. Verdi di Milano (Elisir d’amore di G. Donizetti).