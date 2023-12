Serie A, squalificati Banda e Pongracic del Lecce

L’ attaccante non giocherà sabato 30 dicembre alle 12,30 con l’ Atalanta al “Gewiss Stadium” e sabato 6 gennaio 2024 alle 18 con il Cagliari al “Via del Mare” e sarà assente nelle gare successive perché impegnato con la Nigeria in Coppa D’ Africa. Il difensore Marin Pongracic è stato squalificato per una giornata.





Per il croato è stata determinante l’ ammonizione subita in Inter-Lecce, perché era già diffidato e sarà indisponibile a Bergamo con l’ Atalanta, ma rientrerà nella sfida interna con il Cagliari.

- Nel Lecce l’attaccante Lameck Banda è stato squalificato per due giornate in Serie A, per l’ espulsione subita nel secondo tempo di Inter-Lecce il 30 dicembre. Per Banda sono state decisive le proteste nei confronti dell’ arbitro Matteo Marcenaro della sezione di Genova, ritenute eccessive dal giudice sportivo.