Monte Sant'Angelo, concerto di 'Natale per la Pace nel mondo'

MONTE SANT'ANGELO - Dopo il successo di Venezia cresce a Monte Sant'Angelo presso il "Santuario di San Michele Arcangelo l’attesa per il grande concerto ‘Stella Cometa" ...scesi gli angeli in terra a cantar pace non più guerra.. L’evento promosso dall'associazione La Bella Cumpagnie in collaborazione con i Padri Micaeliti del Santuario.Il concerto si terrà Domenica 17 Dicembre alle ore 20,00 a Monte Sant’Angelo Basilica Santuario di San Michele Arcangelo Auditorium Beato Bronislao Markiewicz con canti e melodie della tradizione popolare italiana del centro sud, legati al suono delle zampogne e delle ciaramelle. Il concerto è incentrato sull’esecuzione di musiche di Natale. Brani suonati utilizzando un ricco campionario di strumenti, tra i quali la zampogna, la ciaramella, chitarra battente, percussioni, organetto che riconducono ad un’antica cultura musicale natalizia, storicamente attestata in fonti letterarie, iconografiche ed etnofoniche.Non possono mancare i settecenteschi versi attribuiti a S. Alfonso Maria de’ Liguori, composti su arie presumibilmente portate a Napoli dagli zampognari molisani e che, divenute d’ampio gradimento popolare, che ispirarono il santo campano. Ci sarà anche uno spaccato della cantata dei pastori scritta dal Maestro Roberto De Simone come Quanne nascette u Ninne, La Notti di Natali, La Santa Allegrezza ecc. ecc. “ Protagonisti della serata saranno due compagnie una pugliese diretta dal Maestro Michele Màngano e l'altra Molisana diretta dal Dott. Mauro Gioielli.I Danzanova ormai simbolo della Taranta made in Puglia.Hanno valorizzato la Tarantella del Gargano e la Pizzica, riscoprendone gli autentici valori coreografici.Fondatore e direttore artistico il Maestro Michele Maria Màngano coadiuvato da Enza Di Bari artista di fama internazionale e dal corpo di danza i Danzanova. Màngano oggi è considerato l'ambasciatore del Folk Pugliese nel Mondo ed in quarant'anni di attivià ha fornito un importante contributo allo studio ed al revival dei balli tradizionali,ha esportato il Made in Puglia in trentaquattro paesi di tutto il mondo.Il " Tratturo" è la etnoband più famosa del Molise.Fondata nel 1976 vanta una lunga attività discpgrafica ed oltre milleottocento concerti in Italia e all'estero.Il gruppo è rimasto sempre tale con ilori fondatori e cioè Mauro Gioielli, Lino Miniscalco e Ivana Ruffo oggi si è legato a questo progetto anche Valerio Martino. (Francesco Quaranta)