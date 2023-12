Mostre: a Locorotondo 'Beauty noi' di Ezia Mitolo in mostra in Un Metro Quadro

- Via Gian Battista Vico 26, Martina Franca, TA

LOCOROTONDO - A Locorotondo, da domenica 17 dicembre alle ore 18.00, torna l’arte contemporanea in 1m2 (Un Metro Quadro) con Beauty noi, mostra di Ezia Mitolo a cura di Graziella Melania Geraci. Attraverso le vetrine ad oblò, aperte su strada 24 ore su 24, le opere dell’artista tarantina irrompono nella frenesia delle feste natalizie per concedere ai passanti un attimo di riflessione.Sono piccole creature in terracotta colorata che si affacciano nel quotidiano prendendo parte ad una processione senza meta, corpi o parti di essi sembrano camminare lungo una strada che è un invito verso la scoperta della propria interiorità e dei propri limiti (il Beauty ironico del titolo) e della universale condizione umana, riflessa nello specchio dell’installazione che ripropone una croce che non si congiunge mai. La folla ibrida si trova a metà tra il raggiungimento di qualcosa, il desiderio della condizione di pace e l’accettazione di una sua impossibilità. Così il video Tutto tace, visibile solo la sera dell’opening, richiama una conciliazione necessaria ma sfuggente come la parola pace che la bocca dell’artista non riesce a pronunciare. Il progetto inedito è un poetico racconto di una analisi introspettiva che sembra giungere alla consapevolezza e all’abbandono nell’opera presentata nella vetrina di Martina Franca, La marcia e l’abbandono, sunto finale di una fragile e solitaria dimensione esistenziale.Insieme alla mostra 1m2 continua la ricerca di nuovi spazi per duplicare il proprio format, il modulo di successo che propone arte contemporanea. 1m2 chiama alla partecipazione gli amanti dell'arte o semplicemente coloro i quali abbiano a disposizione uno spazio utile alla trasformazione nel contenitore d'arte che entrerà a far parte del circuito 1m2. La call prevede l'adesione non solo da tutta la Puglia, compresa la stessa Martina Franca per un cambio sede, ma ha l'obiettivo di allargarsi in tutta Italia e anche all'estero ( info@1m2.it ).La mostra Beauty noi rimarrà visibile fino al 6 gennaio 2024 in contemporanea nei centri storici di Martina Franca e di Locorotondo in 1m2 di Martino Pezzolla, Giordano Santoro e Michele D’Amico,.L’opening si terrà in presenza dell’artista presso 1m2 a Locorotondo in Via Dura 4, domenica 17 dicembre dalle ore 18.00 con brindisi offerti dalla cantina Giustini.Ezia Mitolo - Scultrice di formazione, è allieva in Puglia di Francesco Somaini e Nicola Carrino; tra la fine degli anni ‘80 e primi ‘90 è alla Fondazione Antonio Ratti di Como, dove studia con Giuliano Collina, Arnulf Rainer, George Baselitz, Karel Appel e Anish Kapoor. Poliedrica, si esprime in installazioni scultoree e grafiche, fotografia e video, video-performance, sino all’interazione col pubblico; si dedica a Laboratori Didattici sperimentali nell’ambito scolastico e in musei, rassegne e festival. Numerosi i riconoscimenti, dal primo premio, nel 1998, della sezione giovani di “Art&Maggio Arena Puglia” alla sua prima personale a Milano; sarà quindi a Roma, alla XIV Quadriennale. Ha collezionato numerose altre partecipazioni a mostre e fiere, nazionali e internazionali (Parigi, Praga, Alberta, Vienna, Edimburgo, Los Angeles), fino al recente ingresso nel MarTa Museo Nazionale Archeologico di Taranto, nel Musinf di Senigallia dell’Autoritratto Fotografico, nel Maam Museo dell’Altro e dell’Altrove di Roma, nel Maaac Museo archeologico di Cisternino. Ha pubblicato due libri e disegni, fotografie, poesie e contributi in numerose riviste e magazine. Rientrata in Puglia attualmente lavora nel suo studio-archivio di Taranto. Diverse sue opere sono in collezioni pubbliche e private, tra le pubbliche: Maaam Museo dell’Altro e dell’Altrove, Roma; Fondazione per l’Arte e le Neuroscienze F.Sticchi , Maglie, (LE); Musinf Archivio Italiano dell’Autoritratto Fotografico, Senigallia (AN); Pinacoteca Casamicciola Terme (Ischia), Pinacoteca Michele De Napoli, Terlizzi (BA).