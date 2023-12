Musica elettronica: Suzanne Ciani nello Spazio Murat di Bari

BARI - Giovedì 7 dicembre (ore 21 - ingresso 10 euro + dp - prevendite su TicketOne) la rassegna Muse prosegue nello Spazio Murat in Piazza del Ferrarese a Bari con l'esibizione della statunitense Suzanne Ciani, una delle vere pioniere della musica elettronica, auto-ironicamente definitasi “Diva of the Diode“. Tra i primi utilizzatori ed interpreti dei sintetizzatori Buchla, nel 1974 fonda a New York la società Ciani/Musica, specializzata in musiche ed effetti sonori per la pubblicità. È sua la voce del flipper Xenon (1980), per il quale firma effetti e musiche. Il primo album ufficiale è Seven Waves, del 1982. È un’affermata compositrice e tastierista il cui lavoro è apprezzato in tutto il mondo. Tra i tanti riconoscimenti alle sue produzioni si annoverano cinque nomine per il Grammy Award ed una per il Golden Globe. Le sue composizioni sono apparse in numerosi film, videogiochi e spot pubblicitari. Suzanne Ciani si è laureata al Wellesley College ed ha ottenuto un master in composizione musicale all’Università della California di Berkeley. Lunedì 11 dicembre (ore 21 - ingresso 10 euro + dp) lo Spazio Murat accoglierà poi Nabihah Iqbal, una delle dj e produttrici più interessanti della scena londinese.Anche quest'anno per Muse la musica si fonderà con altri linguaggi artistici in un progetto inedito che prevede due residenze artistiche. Le sale del Museo Archeologico di Egnazia a Savelletri (frazione di Fasano) accoglieranno, infatti, Rewind ed Effetto Larsen, performance finali dei laboratori di danza con Elisa Barucchieri a cura della compagnia Res Extensa (domenica 10 - ore 17 - ingresso 10 euro + dp) e di teatro a cura di Licia Lanera e Leonard della Compagnia Licia Lanera (domenica 17 – ore 17 - ingresso 10 euro + dp). Le due compagnie pugliesi inizieranno il loro viaggio creativo dal frammento del mosaico pavimentale del Museo raffigurante le tre Grazie, rinvenuto nel 1977 all’interno della basilica civile. Nella mitologia romana le tre Grazie erano le dee della bellezza, del talento musicale e dell’arte, divinità sospese con l'importante compito di attuare nel mondo l’armonia per mezzo delle arti.Tornando alla musica seguirà un doppio appuntamento con l’eclettica cantautrice Maria Antonietta, una delle voci più amate dell'alternative italiano, alle Officine Cantelmo di Lecce (venerdì 15) ed Eremo Club di Molfetta (sabato 16). Doppio concerto anche per la cantautrice Daniela Pes, Premio Tenco 2023 come Miglior opera prima con l’album Spira (giovedì 21 all’Officina degli Esordi di Bari e venerdì 22 al Mercato Nuovo di Taranto). L'Officina degli Esordi di Bari accoglierà anche i dj set della cosmopolita musicista, produttrice e dj brasiliana Emmanuelle e Barbara Laneve aka Laneige (sabato 23) e della dj e conduttrice radiofonica Elena Colombi (venerdì 29). Alle Officine Cantelmo di Lecce spazio anche alla produzione speciale tutta salentina con Chiara Turco, Cristiana Verardo, Matilde Davoli e Lucia Manca (mercoledì 27) e alla serata con la cantautrice e vocalist giramondo Marta Del Grandi e Lauryyn con i suoi brani tra sonorità hip hop, soul, r&b ed elettroniche internazionali (giovedì 28). Ultimo concerto sabato 30 dicembre (ore 21 - ingresso libero) nella Chiesa di Sant’Antonio Da Padova ad Alberobello con l’arpista Kety Fusco affiancata dai visual a cura di Marica de Michele.Fino a domenica 7 gennaio (da martedì a domenica - ore 10:30/18:30 - ingresso 4 euro, ridotto 3 euro) nel Museo del Territorio - Casa Pezzolla, in collaborazione con Associazione 24FPS e Cubo - Contenitore Creativo e l’Associazione Culturale Spine, sarà allestita la mostra “FilmmakHER. Ventiquattro registe di cui forse non hai ancora sentito parlare". Nonostante i cambiamenti degli ultimi anni – sempre più registe vincono riconoscimenti nei più prestigiosi festival mondiali – molti nomi femminili della storia del cinema restano ancora nascosti. La mostra “FilmmakHER. Ventiquattro registe di cui forse non hai ancora sentito parlare" nasce dall’esigenza di raccontare le loro storie attraverso un percorso di testi e illustrazioni grazie ai disegni di Mara Cerri, Elenia Beretta, Cecilia Sammarco, Maria Giulia Chistolini, Simona Iamonte, Daniela Goffredo, Monica Lasagni, Alessia Bevilacqua e Isabella Bersellini. Sono state selezionate ventiquattro registe di provenienza ed epoche diverse, dal 1873 ad oggi: cineaste, pioniere, attiviste, donne a volte lontane dai circuiti dominanti che hanno rovesciato con determinazione le regole dell’industria audiovisiva dando a spettatrici e spettatori la possibilità di riconoscersi e ritrovarsi in personaggi rappresentati secondo differenti e nuovi punti di vista. Un dialogo tra diverse forme d’arte, tra cinema, illustrazione ed editoria, per creare un racconto corale e dare forza alla narrazione sul lavoro delle donne.Muse è una rassegna organizzata dall'Associazione Locus Festival con il supporto della Direzione Generale Spettacolo - Ministero della Cultura in collaborazione con Regione Puglia, le amministrazioni comunali di Bari, Lecce, Fasano, Molfetta, Taranto e Alberobello e in partenariato con Associazione 24Fps e Cubo Contenitore Creativo, I-Jazz, Italian Music Festival, Associazione Il Tre Ruote Ebbro, Associazione Spine, Cooperativa Serapia, Distretto Puglia Creativa, Compagnia ResExtensa, Compagnia Licia Lanera, Coolclub, Accademia di Belle Arti di Bari, I.I.S.S Basile Caramia - Gigante di Locorotondo e Alberobello, Officina degli Esordi di Bari, Officine Cantelmo di Lecce, Museo Archeologico di Egnazia, Eremo Club di Molfetta, Mercato Nuovo di Taranto.Inizio concerti ore 21:00 - Ingresso 10 euro + dp -Prevendite attive su TicketOne (gratuiti gli appuntamenti ad Alberobello)