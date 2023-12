A causa dei disordini scoppiati durante Casarano-Barletta di domenica 3 dicembre, con il lancio di bombe carta e petardi da parte dei tifosi barlettani, il giudice sportivo ha deciso che Barletta-Martina in programma il 10 dicembre 2023 si giocherà a porte chiuse. L'ASD Barletta 1922, che non potrà contare sul sostegno del propria tifoseria nella gara valida per la quindicesima giornata del Girone H di Serie D, dovrà anche pagare un'ammenda di euro 2.000,00.