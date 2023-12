'Nel Gioco del Jazz', è di scena la Big Band del Pentagramma

BARI - Una big band composta da venti musicisti, nata tra le mura della scuola di jazz «Il Pentagramma», saluta il 2023 con l’associazione Nel Gioco del Jazz della quale è ospite per l’ultimo appuntamento della stagione «Starting Again» 2023, in programma mercoledì 20 dicembre (ore 20.30) al Teatro Forma di Bari. Per l’occasione la formazione diretta da Vito Andrea Morra presenta il progetto discografico «G. G. Swing» nel quale sono stati raccolti trent’anni di attività della storica istituzione barese, periodo durante il quale sono stati composti e arrangiati tutti i dieci brani del disco. Tra questi spicca «L’ora blu», un pezzo dedicato a Sofia Bratta, la bambina prematuramente scomparsa cui è intitolato il premio «La musica di Sofia» istituto dai famigliari con la direzione di Guido Di Leone e andato per la terza edizione proprio al progetto discografico firmato da Vito Andrea Morra con La Big Band del Pentagramma.La formazione include Serena Grittani alla voce, Marco Cutillo alla chitarra, Vitantonio Gasparro al vibrafono, Bruno Montrone al pianoforte, Giampaolo Laurentaci e Gianluca Fraccalvieri al contrabbasso e al basso elettrico, Fabio Delle Foglie alla batteria, Alberto Di Leone, Giuseppe Todisco, Toni Santoruvo e Giuliano Teofrasto alle trombe, Gaetano Partipilo e Mike Rubini ai sax contralto, Francesco Lomangino e Gianfranco Menzella al sax tenore, Gianni Binetti al sax baritono, Aldo Di Caterino al flauto e, infine, Eddy De Marco, Mimmo Panico e Vito Catale ai tromboni.«Questo cd - racconta il direttore Vito Andrea Morra - rappresenta un sogno durato trent’anni diventato finalmente realtà. L’invito è ad ascoltarlo affinché si possa apprezzare il lavoro e il prezioso contributo di tutte le straordinarie persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo disco, persone meravigliose che ringrazio con tutto me stesso».: 338.9031130 e 351.2101227.