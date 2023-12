Nuovo Ospedale Nord-Barese: contratto per progettazione firmato entro Natale, gara lavori nel 2024

BARI - Il presidente della Commissione Bilancio e Programmazione, Fabiano Amati, ha annunciato importanti sviluppi per il progetto del nuovo ospedale nella parte settentrionale della provincia di Bari.Secondo Amati, il contratto con il raggruppamento di progettazione sarà ufficialmente sottoscritto entro le festività natalizie. Una volta firmato, il gruppo avrà 150 giorni per depositare i documenti del progetto, il che dovrebbe avvenire entro giugno 2024.Il presidente ha evidenziato che, dopo il deposito, seguiranno attività di verifica e validazione del progetto. La fase successiva prevede la pubblicazione dell'appalto per i lavori, programmata per ottobre 2024.Amati ha sottolineato l'importanza di rispettare la tempistica indicata senza ritardi o modifiche, basandosi sulle informazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).Nel corso dei prossimi giorni, il presidente Amati ha annunciato che si terranno incontri con i progettisti per ottenere ulteriori conferme e garantire che il cronoprogramma stabilito sia rispettato.