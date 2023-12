Paura a Bisceglie, tenta di suicidarsi lanciandosi dal tetto: intervento eroico dei carabinieri salva 51enne

BISCEGLIE - Un drammatico tentativo di suicidio è stato sventato a Bisceglie, dove un 51enne barese, già pregiudicato del San Paolo, ha cercato di togliersi la vita lanciandosi dal tetto dell'alloggio sociale Casa Barbiana. Solo grazie all'intervento tempestivo e coraggioso dei Carabinieri, il peggio è stato evitato, e la vita dell'uomo è stata salvata.L'incidente si è svolto sul terrazzo dell'abitazione, e il 51enne, chiaramente in uno stato di alterazione emotiva, si era posizionato sul cornicione, fissando il vuoto in un gesto disperato. L'intervento delle forze dell'ordine, supportate da un medico psichiatra e squadre dei Vigili del Fuoco, è durato circa 9 ore.La collaborazione sinergica tra Carabinieri e professionisti della salute mentale ha permesso di mettere in sicurezza l'uomo, evitando una tragedia imminente. Dopo il salvataggio, l'uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere le cure e l'attenzione necessarie.