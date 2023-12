Riqualificazione dell'ex Ospedale Militare 'Bonomo': interventi strategici per gli studenti universitari a Bari

BARI - Oggi, con la firma di intese istituzionali tra l'Agenzia del Demanio, la Regione Puglia, il Comune di Bari e l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia (Adisu), si compie un significativo passo avanti verso la restituzione alla città di Bari di una parte preziosa del suo patrimonio storico e architettonico. Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha dichiarato: "Si tratta di interventi di elevatissimo valore per la comunità, pensati per valorizzare i beni pubblici e renderli pienamente fruibili da tutti ed in particolare dai più giovani."L'obiettivo principale è quello di destinare questi spazi agli studenti universitari, offrendo residenze e servizi adeguati. L'assessore regionale Sebastiano Leo ha sottolineato l'importanza di rendere le città e gli atenei accoglienti per gli studenti fuorisede, contribuendo così agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Leo ha aggiunto: "Stiamo affrontando in maniera proprietaria l'emergenza abitativa degli studenti universitari, offrendo risposte concrete e una visione strategica di ampio respiro. L'accordo odierno si inserisce in un contesto più ampio, con iniziative simili avviate per la rifunzionalizzazione di altre strutture nelle città di Lecce, Brindisi e Taranto, oltre all'acquisto di alberghi a Lecce e Foggia da destinare a residenze studentesche."Questi sforzi congiunti dimostrano un impegno continuo per garantire il benessere degli studenti cittadini. La firma degli accordi segna un passo concreto nell'attuazione del Piano Città di Bari, promuovendo la riqualificazione di aree significative per la crescita e il vivere comune della comunità universitaria.