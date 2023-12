Serie B, il Bari in 'visita' allo Spezia

Ssc Bari fb





I liguri, galvanizzati dall'1-2 ottenuto in casa dell'Ascoli nell'incontro di sabato 9 dicembre, puntano al primo successo casalingo di questo campionato. Un obiettivo che, se rapportato al recente passato in Serie A, fa dello Spezia un avversario dall'elevato spessore tecnico e dal quale il Bari dovrà ben guardarsi per evitare la seconda sconfitta esterna consecutiva dopo l'1-0 subìto a Lecco il 3 dicembre.





Il risultato precedentemente menzionato fu il medesimo di Spezia-Bari del 30 settembre 2017, e deciso dalla rete siglata da Lopez all'84'. Un precedente da riscattare per il Galletto che, in "visita" allo Spezia, dovrà dimostrare di essere completamente uscito dalla convalescenza.

Reduce dalla vittoria interna per 2-1 sul Sudtirol, mancante da 1 mese e 5 giorni al San Nicola, il Bari è atteso dallo Spezia per l'anticipo che aprirà la 17esima giornata di Serie B. Per i biancorossi, come evidenziato dal tecnico Pasquale Marino nel punto stampa della vigilia, la gara in programma al Picco di La Spezia alle 20.30 di venerdì 15 si preannuncia insidiosa.