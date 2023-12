Serie B, il Bari ko 1-0 con il Lecco al Rigamonti-Ceppi

Sec Bari fb





Quarto gol per l’ attaccante del Lecco in questo campionato. Per i galletti terza sconfitta in questa stagione. I pugliesi non perdevano a Lecco dal 1964. La squadra di Pasquale Marino è al decimo posto in classifica con 18 punti insieme al Brescia e al Pisa.

Seconda sconfitta esterna del Bari. I biancorossi perdono 1-0 con il Lecco al “Rigamonti- Ceppi” nella quindicesima giornata di andata di Serie B. Decisiva per il successo dei lombardi la rete realizzata da Buso al 25’ del secondo tempo.