Serie C, Avellino-Taranto match clou

Avellino-Taranto è il match clou della diciottesima giornata di andata del girone C di Serie C. La gara si disputerà domenica 17 dicembre alle 18,30 al “Partenio-Lombardi”. Gli jonici cercheranno la terza vittoria consecutiva per avvicinarsi al terzo posto in classifica e gli irpini dovranno ottenere il successo per restare in corsa per la promozione in Serie B. Nella squadra di Ezio Capuano il difensore Antonini cercherà di segnare il quinto gol in questo torneo e in attacco giocheranno Kanoutè e Cianci. Nell’ Avellino, il tecnico Pazienza dovrà rinunciare al centravanti Varela infortunato e alla punta Sgarbi squalificato e al loro posto ci saranno Patierno e Gori.