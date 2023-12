Nel Lecce Ramadani e Oudin giocheranno esterni, Strefezza regista e Krstovic e Banda in attacco. Nel Frosinone, Barrenechea e Garritano sulle fasce, Kaio Jorge trequartista, Soulè e Ibrahimovic in avanti. Arbitrerà Luca Zufferli della sezione di Udine. Per la prima volta, nella storia dei salentini, la gara si gioca a Lecce nella massima serie.

Il Lecce sfiderà domani alle 15 il Frosinone al “Via del Mare” nella sedicesima giornata di andata di Serie A. Per i salentini sarà una partita difficile perché i laziali dovranno prevalere per risalire in classifica e i giallorossi pugliesi cercheranno la vittoria per avvicinarsi alla salvezza.