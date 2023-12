Serie C, il Foggia vince 2-1 sul Monterosi allo Zaccheria

Quinta vittoria interna del Foggia che prevale 2-1 sul Monterosi allo “Zaccheria” nella diciannovesima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo, al 43’ i dauni passano in vantaggio con Salines e raddoppiano al 45’ per merito di Schenetti. Nel secondo tempo al 15’ i laziali segnano con Palazzino. Sesto successo nel girone C di Serie C per i rossoneri pugliesi che sono al decimo posto in classifica con 25 punti. Settima sconfitta esterna dei laziali, ultimi con 10 punti.