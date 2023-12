Serie C, il Cerignola vince 1-0 sul Giugliano al De Cristofaro

Seconda vittoria esterna del Cerignola che prevale 1-0 sul Giugliano al “ De Cristofaro” nella diciannovesima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C. Per gli ofantini è decisiva la rete realizzata nel primo tempo al 30’ da D’ Ausilio. Quinto successo in questo torneo per la squadra di Ivan Tisci che è all’ ottavo posto in classifica con 28 punti. Quarta sconfitta interna per i campani. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Valerio Bertotto decima con 25 punti insieme al Catania.