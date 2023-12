Serie A, Inter - Lazio 0-2: Lautaro e Thuram sbancano l'Olimpico

Inter fb

Allunga sulla Juve e convince in personalità e prestazioni. Ancora una volta senza subire reti l'Inter guadagna la vittoria che distacca i bianconeri di quattro punti. La trasferta all'Olimpico contro la Lazio non è delle più semplici, ma lo stato di forma dei nerazzurri è invidiabile. La vittoria è firmata dalla coppia Lautaro-Thuram. I biancocelesti premono in particolar modo nella prima parte di gara con un tiro dal limite di Guendounzi, con un colpo di testa di Immobile e da colpo di Rovella.Tutto le occasioni intercettate senza preoccupazioni da Sommer. Un tiro a fil di palo di Thuram sveglia l'Inter che si rende pericolosa dalla distanza con Calahnoglu e e Lautaro. L'argentino è rapace pochi minuti dopo quando approfitta dell'erroraccio di Marusic che sbaglia il passaggio. Il Toro dribbla facilmente Provedel e batte a rete. L'Inter diventa padrona del campo. Darmian e Bastoni non concedono azioni a Zaccagni e Immobile eccetto l'incursione di Rovella che calcia su Sommer.A chiudere la gara è Thuram imbeccato sul centro -sinistra da Barella. I meccanismi di Inzaghi vengono a galla. Ci riprova Lautaro, Frattesi sfiora il palo e Mhkytarian manca l'appuntamento al gol per la bravura del portiere laziale. L'entusiasmo per la vittoria dei giocatori ha il sapore di una tappa decisiva per la stagione.