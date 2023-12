Serie A: il Lecce pareggia 1-1 con il Bologna al Via del Mare

Nel secondo tempo al 17’ Ramadani dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 23’ il Bologna passa in vantaggio con Lykogiannis su punizione. Al 30’ Ferguson dei felsinei va a un passo dal raddoppio. Al 99’ Piccoli del Lecce realizza la rete del pareggio su rigore concesso per un fallo di Calafiori sul portiere Falcone dopo il controllo al Var. I giallorossi pugliesi sono al dodicesimo posto in classifica con 16 punti insieme al Torino.

- Terzo pareggio interno del Lecce. I salentini impattano 1-1 con il Bologna al “Via del Mare” nella quattordicesima giornata di andata di Serie A. il Lecce gioca con una maglia commemorativa per celebrare il quarantesimo anniversario della scomparsa dei calciatori Michele Lorusso e Ciro Pezzella, morti in un incidente stradale. Nel primo tempo al 35’ Ferguson degli emiliani va vicino al gol. Al 40’ Ndoye del Bologna sfiora la rete.