Alessandra Amoroso: un viaggio di 15 anni di successi e emozioni al Festival di Sanremo

MILANO - Alessandra Amoroso, icona della musica italiana, si prepara a vivere una nuova emozionante tappa della sua carriera al Festival di Sanremo, debuttando per la prima volta in gara. Con 15 anni di carriera alle spalle, la cantante vanta un incredibile percorso artistico, coronato da impressionanti numeri e riconoscimenti.La sua straordinaria carriera include la vendita di oltre 3 milioni di copie, 52 dischi di platino e 8 dischi d'oro. Con 600 milioni di stream e 800 milioni di visualizzazioni su YouTube, Amoroso ha consolidato la sua presenza digitale, mentre oltre 200 concerti, di cui più di 100 in Palasport, testimoniano il suo impatto live.La nota artista è anche entrata nella storia come la seconda donna a conquistare lo Stadio San Siro. La sua partecipazione al Festival di Sanremo è un ritorno atteso, considerando le sue esperienze passate. Nel 2021, come super ospite, ha toccato il cuore del pubblico con un monologo dedicato ai lavoratori dello spettacolo colpiti dalla pandemia, dimostrando la sua sensibilità sociale.Prima di questa partecipazione in gara, Amoroso ha calcato il palco del Teatro Ariston come ospite nelle edizioni del 2010 e 2012, esibendosi in indimenticabili duetti con Valerio Scanu ed Emma. Nel 2019, è stata super ospite del Festival, duettando con Claudio Baglioni, mentre nel 2020 è stata protagonista di un momento speciale insieme ad altre grandi artiste per sensibilizzare contro la violenza di genere.