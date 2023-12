Serie A, il Lecce sfiderà l'Atalanta al Gewiss Stadium

Arbitrerà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo in provincia di Torino. Nell’ ultimo precedente nella massima serie, il 19 febbraio 2023, il Lecce vinse a Bergamo 2-1. I pugliesi passarono in vantaggio nel primo tempo al 4’ con Ceesay, raddoppiarono nel secondo tempo al 29’ per merito di Blin e Hojlund dei lombardi al 42’ riuscì ad accorciare le distanze.

Nel Lecce l’allenatore Roberto D’ Aversa, dopo la squalifica, tornerà in panchina. Oudin e Kaba giocheranno come esterni, Strefezza regista, Piccoli e Sansone in attacco. Nell’Atalanta Zappacosta e Ruggeri sulle fasce, Koopmeiners trequartista, De Ketelaere e Lookman in avanti.