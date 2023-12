Serie A, il Lecce sfiderà l'Inter al Meazza

Nell’Inter l’ allenatore Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Lautaro Martinez che si è infortunato alla coscia sinistra. Sulle fasce Di Marco e Mkhitaryan, trequartista Barella e in avanti Thuram e Arnautovic. Arbitrerà Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Nell’ ultimo precedente giocato nella massima serie a Milano, il 5 marzo 2023, vinse l’ Inter 2-0 con le reti realizzate nel primo tempo al 29’ da Mkhitaryan e nel secondo tempo all’ 8’ da Lautaro Martinez.

- Il Lecce sfiderà domani alle 18 l’ Inter al “Meazza” nella diciassettesima giornata di andata di Serie A. Per i salentini sarà una partita molto difficile perché i nerazzurri dovranno vincere per avvicinarsi allo scudetto, ma i giallorossi pugliesi cercheranno un risultato positivo per confermarsi al dodicesimo posto in classifica. Nel Lecce il tecnico Roberto D’ Aversa è stato squalificato e sarà sostituito in panchina dal vice Andrea Tarozzi. Gonzalez e Ramadani giocheranno esterni, Strefezza regista e Piccoli e Banda in attacco.