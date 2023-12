Tennis, Fognini non giocherà le qualificazioni agli Australian Open

- Fabio Fognini non giocherà le qualificazioni agli Australian Open che si disputeranno a Melbourne dall’ 8 al 13 gennaio 2024, poiché dopo l’infortunio al polpaccio subito nel Challenger di Maia in Portogallo a novembre, ha ripreso ad allenarsi solo da pochi giorni e non è nelle migliori condizioni fisiche.Parteciperanno alle qualificazioni: Luca Nardi, Luciano Darderi, Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Raul Brancaccio, Stefano Travaglia, Federico Gaio, Gian Marco Cecchinato, Francesco Passaro, Alessandro Giannessi, Riccardo Bonadio, Franco Agamennone e Francesco Maestrelli.Sono già nel tabellone principale del torneo che si giocherà dal 14 al 28 gennaio, Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.