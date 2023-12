Successo per la casalina Cinzia Mastrodonato al 2° Trofeo delle Eccellenze Pugliesi ad Accadia

Nel corso del 2° Trofeo delle Eccellenze Pugliesi, svoltosi ad Accadia (provincia di Foggia) il 5 dicembre, Cinzia Mastrodonato, titolare della Divina a Trinitapoli, ha conquistato due prestigiosi premi, confermandosi maestra della buona cucina, specialmente nell'arte della pizza.La pizzaiola casalina ha ottenuto il primo posto nella categoria "Presentazione" e il secondo posto nella categoria "Dessert", dimostrando la sua maestria nella preparazione di piatti che non si limitano alla tradizionale pizza. La giornata è stata coronata dal rilascio dell'attestato di istruttore, un riconoscimento significativo per Cinzia e la Divina.L'evento è stato organizzato dall'associazione Passione Pizza, guidata dal presidente Antonio Scapicchio e Lucia Schiavone. Cinzia Mastrodonato ha espresso emozione e gratitudine, dedicando il successo ai suoi colleghi e amici, oltre a ringraziare gli organizzatori per l'opportunità di partecipare a questa avventura culinaria. La presenza di figure di spicco come Paolo Paolillo, Alfredo Pacifico, Giuseppe Giannino, Giuseppe Giurano, Nunzio Cristallo, Leonardo Sarcina e altri ha arricchito ulteriormente la giornata.