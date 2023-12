Su Rai1 'Il piccolo coro dell'Antoniano' diretto da Sabrina Simoni

Domani, sabato 23 dicembre, alle ore 11.20 appuntamento su Rai1 con Il PICCOLO CORO “MARIELE VENTRE” dell’ANTONIANO di diretto da SABRINA SIMONI che, in occasione del sessantennale dalla sua fondazione, si esibisce alla Camera dei Deputati nel concerto “CANTO DI NATALE PER LA PACE”, evento promosso dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana e condotto da Tiberio Timperi.

Il Piccolo Coro canta nell'emiciclo di Montecitorio insieme al Coro di Voci Bianche dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di fronte a una platea formata dai deputati e da circa 400 bambini. Oltre alla messa in onda sulla rete ammiraglia Rai, a cura di Rai Parlamento, l’evento sarà disponibile anche sulla webTV della Camera.

Il programma prevede, in apertura, l’esecuzione dell’Inno nazionale, il saluto del Presidente Lorenzo Fontana e l’esibizione del Piccolo Coro dell’Antoniano, il cui repertorio spazierà dal Natale di Francesco, riferimento musicale al primo presepe vivente di San Francesco d’Assisi, realizzato a Greccio 800 anni fa, a classici come Bianco Natale. Non mancheranno anche i successi intramontabili dello Zecchino d’Oro.

A seguire Maria Vittoria, bambina di dieci anni con disabilità, che sogna di fare la giornalista, intervisterà Tiberio Timperi. Al termine entreranno nell’emiciclo le Voci bianche di Santa Cecilia. I cori saranno intervallati dalla lettura di alcuni versi da parte del conduttore: il primo è tratto da un testo relativo all’episodio storico della Tregua di Natale del 1914, il secondo da Giuseppe Ungaretti.

Il Piccolo Coro dell’Antoniano, complesso corale infantile tra i più celebri del mondo, è l’istituzione più nota e caratterizzante dell’Antoniano di Bologna. Fondato da Mariele Ventre nel 1963 a Bologna, conta tra le sue esperienze 66 edizioni dello Zecchino d’Oro. Oggi i componenti della formazione corale sono 54, tra i 4 e i 12 anni. La direttrice è Sabrina Simoni, che ha ereditato il ruolo di Mariele Ventre, dopo la sua scomparsa, nel 1995. Nel 2003 il Piccolo Coro è stato nominato Goodwill Ambassador (Ambasciatore Unicef), dal 2015 è stato per 6 anni in tournée in Cina. Oggi conta oltre 2milioni di iscritti sul canale YouTube e più di 2 miliardi di visualizzazioni.