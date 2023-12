Taranto, lunedì 11 dicembre la musica dei Beatles con Solis String Quartet e Sarah Jane Morris al Teatro Orfeo

TARANTO – Secondo appuntamento dell’Orfeo Jazz lunedì 11 dicembre alle ore 21: Solis String Quartet & Sarah Jane Morris in "All you need is love". Alle ore 21 sul palco del Teatro Orfeo le canzoni dei Beatles, quelle più popolari: il progetto costruito da Solis String Quartet con Sarah Jane Morris si caratterizza per credibilità dei presupposti e piacevolezza dei risultati, nel rispetto della forza degli originali come pure dell'inevitabile esigenza di esprimere qualcosa di nuovo e stimolante. – Secondo appuntamento dell’Orfeo Jazz lunedì 11 dicembre alle ore 21: Solis String Quartet & Sarah Jane Morris in "All you need is love". Alle ore 21 sul palco del Teatro Orfeo le canzoni dei Beatles, quelle più popolari: il progetto costruito da Solis String Quartet con Sarah Jane Morris si caratterizza per credibilità dei presupposti e piacevolezza dei risultati, nel rispetto della forza degli originali come pure dell'inevitabile esigenza di esprimere qualcosa di nuovo e stimolante.





Nato da una traccia teatrale (lo spettacolo "Ho ucciso i Beatles", incentrato sul morboso rapporto che legò l'assassino di Lennon ai Fab Four), l'album/concerto "All you need is love" si mantiene leggermente sulla linea di confine tra classica e pop grazie alla rilettura musicale del Solis String Quartet che cerca e trova un mood sonoro e ritmico accattivante, fuori dall’ordinario; quindi sfiora il jazz e il blues nelle atmosfere vocali evocate, naturalmente, da Sarah Jane Morris, la cui prepotente cifra personale esclude ogni possibilità di "imitazione" passiva, privilegiando al contrario un racconto di straordinaria e coinvolgente originalità.

"Le canzoni dei Beatles, ancora oggi, brillano di una luce pura assoluta come solo le migliori opere d'arte sanno fare.

Con l'attenzione che si riserva ai capolavori e con l'intento di ricreare la giusta suggestione sonora in ognuno dei brani, le nostre riletture, rafforzate dalla sensibilità ed eleganza espressiva che da sempre contraddistinguono la voce di SJM, offrono all'ascoltatore undici ritratti musicali carichi di significato e passione" (Solis String Quartet)

L’Orfeo Jazz vede il patrocinio del Comune di Taranto. Sponsor della serata: Angeliflex, Farmacia Malagrinò, Taranto Buonasera.





BIGLIETTI E ABBONAMENTI





Abbonamenti Orfeo Jazz:

90 + 5 € (platea e 1 galleria)

75 + 5 € (2 galleria e platea laterale)

50 + 5 € (3 galleria)





Biglietti concerti singoli:

35 + 5 € (platea e 1 galleria)

30 + 5 € (2 galleria e platea laterale)

20 + 5 € (3 galleria)





Prevendite aperte presso il botteghino del teatro in via Pitagora 80, online su www.teatrorfeo.it, 2Tickets, circuito Ticketone e presso Pausa Caffè in viale Trentino 5b-7.

Tel: 0994533590 – 3290779521.