Natale a Polignano, domani lo spettacolo di Andreanne Thiboutot del 'Cirque du Soleil'

POLIGNANO A MARE (BA) - La seconda edizione di "Natale a Polignano. C'era una volta il Natale" è entrata ufficialmente nel vivo. Domani, domenica 10 dicembre, in programma la terza giornata di eventi della rassegna di appuntamenti dedicati alle iniziative natalizie.





Alle 17 e alle 19, in piazza San Benedetto, spazio al "Cabaret circense" con Pachamama. Uno spettacolo dinamico e imprevedibile di arte circense con numeri di grande abilità, clownerie, performance aeree, atmosfere poetiche.

Alle 18 e alle 20 in piazza dell’Orologio lo spettacolo clownesco di circo, teatro e pantomima musicale dal titolo "Bikeman" con Il Grande Lebuski.

Alle 18, alle 19.15 e alle 20.30, in piazza dell’Orologio, in programma "Hoopelai", uno spettacolo romantico ed elegantissimo di hula hoop dell’artista canadese Andreanne Thiboutot, con un ricco curriculum internazionale tra cui il "Cirque du Soleil".

La kermesse porterà fino al 7 gennaio la magia del Natale nei vicoli del paese. Trenta giorni di eventi in cui si potrà assistere ad angoli accoglienti nelle viuzze, luminarie, mercatini, spettacoli e intrattenimento della tradizione in un’atmosfera magica che coinvolgerà tutta la città.

"Sarà un Natale a misura di tutti - ha spiegato il sindaco del Comune di Polignano a Mare, Vito Carrieri - grandi, bambini, residenti e turisti".

La città, definita da Booking ‘la più accogliente al mondo’, dà calorosamente il benvenuto ai suoi turisti e ai suoi cittadini, i veri protagonisti dell’evento. E non è un caso che proprio a Polignano si erge la statua di Domenico Modugno con le braccia aperte, in un abbraccio rivolto alla sua città d'origine. Nel calendario sarà centrale l’offerta culturale del Teatro Pubblico Pugliese, oltre alle iniziative collaterali organizzate dal Sac e dalle associazioni socio culturali del territorio e ai laboratori per bambini organizzati da Fondazione Pino Pascali e biblioteca R. Chiantera. L’iniziativa mira all’incremento dei flussi turistici durante il periodo natalizio, nell’ottica della destagionalizzazione.

"Polignano non è solo mare, è bella sempre" ha sottolineato la presidente dell’associazione albergatori di Polignano a Mare, Patrizia Migailo. "La città da qualche anno è meta di itinerari turistici sia di italiani che di stranieri e iniziative simili la convertono in destinazione. I turisti ammirano il nostro modo di vivere, il nostro territorio unico al mondo, la nostra enogastronomia, le nostre tradizioni: quale migliore occasione di vivere con noi l'atmosfera natalizia?".