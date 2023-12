Turismo in Italia: giro d'affari da record durante le festività natalizie

ROMA - Durante le festività di Natale e Capodanno, il turismo in Italia ha generato un eccezionale giro d'affari di 18 miliardi di euro, come rivelato da un'indagine condotta da Cna Turismo e Commercio e pubblicata in anteprima dall'ANSA. Questo movimento economico è stato sostenuto da un afflusso di 7 milioni di turisti, di cui 4,5 milioni provenienti dall'Italia e 2,5 milioni dall'estero.La chiave del successo di questa stagione festiva risiede nella combinazione di turisti che hanno scelto l'Italia come destinazione per le vacanze invernali. A questi si sono aggiunti gli escursionisti, che pur non pernottando, hanno contribuito significativamente all'energia economica generale.In totale, si prevede che ci saranno 15 milioni di pernottamenti, di cui nove milioni attribuiti ai turisti italiani e sei milioni ai turisti stranieri. Questi numeri testimoniano non solo l'attrattiva dell'Italia come destinazione turistica durante il periodo natalizio ma anche la sua capacità di ospitare e soddisfare una vasta gamma di visitatori.Il settore turistico, pertanto, ha dimostrato di essere una componente fondamentale dell'economia italiana, contribuendo in modo significativo alla vitalità economica del Paese e offrendo opportunità di crescita sia per il turismo interno che per quello internazionale.