Tommaso Gioia: 'L'inaugurazione del reparto di oncologia a Francavilla Fontana con Michele Emiliano dimostra la volontà di rafforzare il sistema sanitario provinciale'

- "Oggi abbiamo inaugurato il reparto di oncologia presso l'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, con la preziosa presenza del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Alla cerimonia hanno partecipato i vertici della ASL come il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e il Presidente dell'ordine dei Medici, Arturo Oliva" si legge in una nota stampa di Tommaso Gioia, consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia.