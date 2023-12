Tragedia a Bari: trovato senza vita nel suo appartamento il 22enne Domenico Buonamico

BARI - È Domenico Buonamico il giovane di 22 anni trovato senza vita ieri sera nel bagno del suo appartamento, situato in via Montenegro nel quartiere Murat di Bari. Il giovane si trovava da solo in casa, e al momento, le cause del suo decesso rimangono tutte da chiarire. Secondo le prime ipotesi, potrebbe aver accusato un malore e sbattuto la testa cadendo.Domenico Buonamico, uno studente di ingegneria al Politecnico di Bari, era noto per la sua passione per il calcio e il suo grande attaccamento alla squadra del Bari. Le vacanze di Natale aveva trascorso del tempo con amici e familiari, rendendo ancora più difficile comprendere il drammatico epilogo.Sono stati gli amici a lanciare l'allarme dopo non aver ricevuto risposte da Domenico. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri, e la comunità è colpita dalla tragica notizia. Il quartiere Murat di Bari si ritrova ad affrontare il dolore di aver perso un giovane membro, mentre familiari e amici cercano di comprendere le circostanze che hanno portato a questa dolorosa perdita.