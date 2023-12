Serie B, Parma Campione d'Inverno

- Vincendo in casa del Brescia per 0-2 nell'incontro disputato nel pomeriggio di martedì 26 dicembre 2023, il Parma si è laureato Campione D'Inverno di Serie B per l'edizione 2023-2024. I ducali salgono a quota 41 e precedono Venezia e Como, distanti di 6 lunghezze e appaiati al secondo posto con 35 punti per gli effetti del 2-2 dei veneti in casa della Feralpisalò e del 2-1 dei lombardi sul campo del Cosenza. Dopo aver celebrato la 19esima e ultima giornata di andata, il torneo cadetto osserverà la pausa invernale e riprenderà venerdì 12 gennaio 2024 alle 20.30 con l'anticipo Catanzaro-Lecco che aprirà il girone di ritorno del secondo campionato nazionale.