Tragedia a Corato: neonata di 10 giorni arriva senza vita in ospedale

CORATO - Un dramma ha scosso Terlizzi, con la morte di una neonata di appena 10 giorni giunta senza vita al Pronto Soccorso dell'ospedale di Corato. La piccola, accompagnata dalla madre e da altri parenti, è stata oggetto di tentativi di soccorso da parte del personale medico, ma purtroppo senza esito positivo.La Procura di Trani ha preso prontamente in carico la situazione, ordinando il sequestro della salma e l'autopsia nell'ambito di un'inchiesta volta a fare chiarezza su questo tragico caso. Al momento, si ipotizza che un rigurgito possa essere stato la causa del decesso, poiché non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo della neonata.I Carabinieri sono intervenuti sul luogo per raccogliere testimonianze e ascoltare i familiari, cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa dolorosa perdita. La comunità è profondamente colpita da questa tragedia, mentre le indagini proseguono per comprendere appieno le circostanze dietro la morte della neonata.