Tragedia sulla Trani-Corato: inchiesta della Procura per omicidio stradale

TRANI - La Procura di Trani ha avviato un'inchiesta per omicidio stradale per fare luce sull'incidente verificatosi ieri nel tardo pomeriggio sulla provinciale che collega Trani a Corato, nel nord Barese. La collisione che ha coinvolto tre veicoli ha causato la morte di due persone e gravi ferite a altre tre.Le vittime sono state identificate come Savino Calvano, 82 anni, di Trani, e Vincenzo Lafiandra, 37 anni, di Corato. Entrambi alla guida delle vetture coinvolte, sono purtroppo deceduti sul colpo, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per l'estrazione dalle lamiere.I tre feriti, una donna di 40 anni e i suoi due figli di 6 anni e venti mesi, sono attualmente in prognosi riservata. Il bambino di 6 anni, con trauma cranico e diverse fratture, è stato trasferito all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, con condizioni non particolarmente preoccupanti. La madre, con gravi fratture a bacino e costole, è stata urgentemente trasportata al reparto di Chirurgia vascolare del Policlinico di Bari. La piccola, con fratture craniche, sarà trasferita nell'ospedale pediatrico nel pomeriggio di oggi.La dinamica dello schianto è ancora da chiarire, ma si ipotizza un possibile malore dell'82enne, viaggiante da solo in direzione Corato, che potrebbe aver invaso la corsia opposta prima di collidere con l'auto della famiglia di Corato. L'utilitaria coinvolta, con cinque persone a bordo, è stata tamponata e tutti i suoi occupanti sono stati medicati sul posto dal personale del 118.