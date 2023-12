Serie A, il Lecce sconfitto per 1-0 dall'Atalanta al Gewiss Stadium

Nel secondo tempo al 6’ Ramadani dei salentini non concretizza una buona occasione. All’ 8’ Krstovic della squadra di D’ Aversa di testa non riesce a schiacciare in porta. All’ 11’ annullata una rete a Strefezza del Lecce per fuorigioco. Al 13’ l’ Atalanta passa in vantaggio con Lookman, diagonale di destro. Al 17’ Scamacca dei lombardi va a un passo dal raddoppio. Al 34’ Piccoli dei pugliesi per poco non riesce a pareggiare.





Il Lecce è al dodicesimo posto in classifica con 20 punti insieme al Genoa. L’ Atalanta è sesta con 29 punti.

Quarta sconfitta esterna del Lecce. I salentini perdono 1-0 con l’ Atalanta al “Gewiss Stadium” nella diciottesima giornata di andata di Serie A. Nel primo tempo al 18’ Kaba del Lecce va vicino al gol. Al 23’ Lookman dei lombardi sfiora la rete. Al 44’ Rafia dei giallorossi pugliesi con una conclusione da fuori area non inquadra la porta.