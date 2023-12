Trinitapoli, 'Bau Lotteria di Natale' per sostenere il rifugio degli animali

- A Trinitapoli, alcuni volontari dell'associazione Aidaa Onlus stanno organizzando la "Bau Lotteria", un'estrazione di Natale volta a sostenere il rifugio degli animali. L'obiettivo principale è contribuire a coprire, anche se in minima parte, le spese del rifugio e garantire il benessere degli adorabili ospiti.La responsabile dell'iniziativa spiega: "Abbiamo pensato a un'estrazione speciale in vista delle festività natalizie, grazie al generoso supporto di diverse attività commerciali locali che hanno contribuito con premi incredibili."Ma come funzionerà questa "Bau Lotteria"? Alcuni volontari spiegano: "Abbiamo deciso di abbinare i numeri estratti alle ruote del lotto per rendere ancora più avvincente questa iniziativa solidale. I primi cinque premi saranno associati alla ruota Nazionale, mentre i premi successivi saranno assegnati in base alla ruota di Bari. Nel caso in cui lo stesso numero venga estratto su entrambe le ruote, utilizzeremo il primo numero estratto sulla ruota di Napoli come riferimento."Il costo di ciascun biglietto per partecipare è di soli 2,50€. Gli organizzatori si rivolgono a tutti i cittadini, chiedendo il loro sostegno in questo piccolo ma significativo regalo di Natale per i loro ospiti pelosi. Ogni biglietto acquistato contribuirà direttamente al sostentamento e alla cura degli amici a quattro zampe nel rifugio.